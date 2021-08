Nie żyje 14-latek, który wskoczył do rzeki Pisa w woj. warmińsko-mazurskim, by pomóc żeglarzowi. Żeglarz wpadł do wody po tym, jak żaglówka, którą płynął, zahaczyła o linię wysokiego napięcia.

Rzeka Pisa w Piszu. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Encyclomaniac, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons