Prokuratura odmówiła komentowania wyników sekcji zwłok i nie chce zdradzać jej szczegółów. Z ustaleń dziennikarzy Radia Wrocław wynika, że do śmierci młodego mężczyzny miało dojść poprzez złamanie krtani. Takie informacje przekazał stacji pełnomocnik rodziny zmarłego mężczyzny - Wojciech Kasprzyk.

REKLAMA

- Doszło do złamania krtani. Na skutek tego syn moich klientów się udusił. Czekamy jeszcze na opinię biegłych medyków, którzy to potwierdzą. Ja już wiem to ze środowiska medycznego, że jest to pewna informacja. Jest to po prostu zabójstwo - mówił Kasprzyk w rozmowie z Radiem Wrocław.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Prokuratura Rejonowa w Lubinie nie odnoszą się do tych doniesień. Rodzina zmarłego mężczyzny już wcześniej informowała, że chciała zobaczyć jego ciało, jednak zostało im to uniemożliwione.

Matka 34-latka z Lubina: "Chciałam zobaczyć ciało syna, prokurator zapytał: po co?"

Matka 34-letniego mężczyzny, który zginął w piątek w Lubinie, oskarża funkcjonariuszy i prokuraturę. Jak powiedziała w rozmowie z "Faktem", że wątpi w szczere intencje prokuratora nadzorującego sprawę.

Lubin. Matka 34-latka o działaniach prokuratora. "Szokujące"

- Dzwoniłam do prokuratora, prosiłam o zgodę na obejrzenie zwłok syna. Prokurator zapytał: "po co?". Było dla mnie szokujące, że można tak powiedzieć do matki dziecka, które umarło, które zostało zabite - mówiła kobieta w rozmowie z "Faktem".

Kobieta twierdzi, że prokurator powiedział, że będzie mogła obejrzeć zwłoki syna w poniedziałek. Dostała wezwanie do prokuratury na godzinę 12, gdzie czekało na nią pismo odmowne. - Dowiedziałam się, że nie zobaczę syna, bo o tej godzinie we Wrocławiu rozpoczęła się sekcja zwłok. Więc już nic nie mogłam zrobić. Pismo do podpisania dostałyśmy o godzinie 14:00. Więc nie wiem, czy prokurator jest prawdomówny - podkreśla.

Lubin. Interwencja policji i śmierć 34-latka

W piątek ok. godz. 6 rano policjanci z Lubina (dolnośląskie) dostali zgłoszenie od kobiety, że jej syn prawdopodobnie jest pod wpływem narkotyków i rzuca kamieniami w okna domów. Chwilę później na miejscu zdarzenia pojawiły się służby, które usiłowały obezwładnić - jak wynikało z komunikatu policji - agresywnego mężczyznę.

Rodzice 34-latka z Lubina: Nasz syn został zamordowany przez policję

Medycy, którzy pojawili się na miejscu, zadecydowali, że stan 34-latka wymaga hospitalizacji, więc został on przewieziony w asyście policji na SOR. Po niemal dwóch godzinach komenda w Lubinie została poinformowana o tym, że mężczyzna zmarł w szpitalu. Z kolei poseł KO Piotr Borys na podstawie zdobytych informacji, twierdzi, że zatrzymany zmarł jeszcze w karetce. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo.