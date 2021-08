Łódź. Aktywiści zablokowali samochód z antyaborcyjnymi hasłami, policja użyła siły

Do protestu łódzkich aktywistów doszło w poniedziałek po południu. Nagranie z wydarzenia trafiło na Facebooka Manify Łódź. Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", na początku policja spisywała uczestników. Później wezwano posiłki.

Łódź. Blokada antyaborcyjnej ciężarówki

Według uczestników protestu funkcjonariusze użyli siły i gazu łzawiącego. - Niektóre osoby zostały przeciągnięte po jezdni, łącznie z tą, która leżała na torach tramwajowych. Jedna została również spryskana gazem. Policja była dość brutalna - mówi dziennikowi aktywistka Lena.

Z powodu protestu musiał zatrzymać się jeden z tramwajów. Następnie na pewien czas wstrzymano ruch tramwajowy. - To było spontaniczne zgromadzenie, które zostało nam zgłoszone. Osoby rozdawały ulotki, gdy pojawiła się grupa o odmiennych poglądach i zaczęła blokować ich pojazd, m.in. uniemożliwiając przejazd tramwaju - mówi "GW" kom. Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi. - Policjanci próbowali początkowo werbalnie, a później przy pomocy siły fizycznej, usunąć te osoby z torów tramwajowych. Jedna osoba poinformowała, że odczuwa ból kręgosłupa, dlatego też została do niej wezwana karetka - dodaje.

Policjantka przyznaje, że użyto gazu wobec jednej osoby. Dwie zostały zatrzymane przez policję.

