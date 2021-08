Choć prezes TVP podkreśla, że Miłosz Kłeczek to jeden z najlepszych dziennikarzy, to oficjalnie nie jest on zatrudniony w Telewizji Polskiej. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Centrum Informacji TVP posłowi Adamowi Szłapce (KO). Kłeczek "nie jest pracownikiem TVP" i "nie ma zawartej z TVP żadnej umowy cywilnoprawnej" (nie jest współpracownikiem TVP) - napisano w odpowiedzi.

Jacek Kurski: Redaktor Kłeczek jest symbolem przełamania monopolu informacyjnego w Polsce

Tygodnik "Sieci" cytuje wypowiedź Jacka Kurskiego, którego dziennikarze zapytali, czy w związku z atakami mediów na Miłosza Kłeczka zostanie on zdjęty z "pierwszej linii" w telewizji polskiej. Prezes TVP zaprzeczył, aby miało dojść do takich zmian.

- Redaktor Kłeczek jest symbolem przełamania monopolu informacyjnego w Polsce. Dzięki dziennikarzom, którzy mają odwagę zadawać pytania, mamy wreszcie w Polsce realny pluralizm. Jeśli dzisiaj Donald Tusk mówi, że wybory nie były uczciwe i nie będą uczciwe, dopóki ja jestem prezesem TVP, czyli dopóki są w niej dziennikarze tacy jak Kłeczek, to znaczy, że doceniam takich ludzi - powiedział Kurski.

I dodał, że jest dumny z tego, że ma w swojej stacji "tak odważnych dziennikarzy". - Chyba najodważniejszym z nich jest właśnie redaktor Kłeczek. Będziemy go wspierać i zawsze może na nas liczyć - zapewnił prezes TVP.

Miłosz Kłeczek pracował wcześniej w Superstacji i TVN24. Do TVP trafił w 2016 roku. Reporter TVP jest znany ze swoich "pościgów" za politykami Platformy Obywatelskiej m.in. Rafałem Trzaskowskim czy Donaldem Tuskiem.

Wychwalany przez Kurskiego dziennikarz "zasłynął" m.in. pogonią za Donaldem Tuskiem, podczas której wypytywał szefa Platformy Obywatelskiej o Sławomira Nowaka. - Dlaczego odcina się pan od Sławomira Nowaka? Mówił pan, że to więzień polityczny, że jakieś insynuacje wokół niego krążą, że jest w areszcie wydobywczym. A dziś pan mówi: to sprawa między prokuraturą, sądem a Sławomirem Nowakiem… - dopytywał Tuska. Kiedy szef Platformy nie odpowiedział, Kłeczek nadal dopytywał.

- Nie odpowiadam co prawda za proces wychowawczy, jakiemu pan podlegał, ale mimo wszystko domagam się... - zaczął mówić Tusk. Zanim jednak zdołał dokończyć zdanie, wszedł mu w słowo reporter. - Bardzo słabe uwagi na niskim poziomie, myślałem, że pan będzie wyższy poziom reprezentował -ocenił Kłeczek Donalda Tuska, b. przewodniczącego Rady Europejskiej. Wymianę zdań z dziennikarzem TVP Tusk zakończył: - Nie sądziłem, że jesteście na takim dnie.

Spółka Miłosza Kłeczka, reportera TVP i źródła jej finansowania

Pseudodziennikarstwo Miłosza Kłeczka i jego zachowanie odbiegające od obowiązujących standardów zawodowych sprawiło, że media zainteresowały się Kłeczkiem, jego związkami z TVP, jego firmą i źródłami finansowania.

Już wcześniej pisaliśmy o ustaleniach portalu Onet, według których Miłosz Kłeczek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która nazywa się - Miłosz Kłeczek Media Star oraz jest współwłaścicielem (ma 90 proc. udziałów) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się handlem chińskimi produktami. Financial Poland w 2019 roku odnotowała prawie 12,5 mln zł przychodów netto, przy zysku netto równym 600 tys. zł, z kolei rok wcześniej było to odpowiednio: 9,4 mln zł i 470 tys. zł.

Kłeczek odniósł się do publikacji Onetu. "Insynuacje i niedomówienia"

Jak donoszą Wirtualne Media, spółka Financial Poland w październiku 2020 roku otrzymała 2,98 mln zł dofinansowania od marszałka śląskiego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wspierających konkurencyjność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Z kolei w lipcu 2020 roku Financial Poland dostało 477 tys. zł częściowo bezzwrotnej pożyczki od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy kredytowej, przekazano jej także 58,2 tys. zł pomocy kryzysowej z budżetu Częstochowy oraz otrzymała 800 tys. zł w ramach dwóch gwarancji de minimis [forma pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego - red.] od Banku Gospodarstwa Krajowego.