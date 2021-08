Cypel Helski. Zmęczona foka nie mogła wyjść na brzeg. "Drogę zablokowali ludzie"

Pracownicy Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego po raz kolejny apelują do turystów o to, by trzymali się od fok z daleka. W mediach społecznościowych naukowcy opisali sytuację z ostatnich dni. Grupa osób blokowała zwierzęciu drogę, przez co nie mogło ono odpocząć na plaży.

