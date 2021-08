Tour de Pologne 2021. Ruszył pierwszy etap wyścigu. Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Tour de Pologne 2021 odbędzie się w dniach od 9 do 15 sierpnia. 153 kolarzy przemierzy liczącą 1140 kilometrów trasę składającą się z 7 etapów. Pierwszy odcinek trasy (216 km) biegnie od Lublina do Chełma. Na jakie utrudnienia powinni uważać kierowcy?

REKLAMA

Zobacz wideo Marczyński o wypadkach w kolarstwie. "Trochę skóry zostawiłem na asfalcie"

Tour de Pologne 2021. Peleton ruszył z Lublina. Które ulice będą zamknięte?

Pierwsze utrudnienia w ruchu pojawiły się już w niedzielę (8 sierpnia). Na placu Teatralnym w Lublinie odbyła się prezentacja ekip. W związku z tym nastąpiło zamknięcie ruchu na ul. Grottgera. Od niedzieli do poniedziałku zamknięty będzie również plac Zamkowy. W poniedziałek w godz. 13:00-13:40 nastąpi przejazd peletonu przy całkowicie wstrzymanym ruchu pojazdów. W kolumnie wyścigu będzie poruszać się ponad stu kolarzy oraz wozy techniczne.

Siła użyta wobec demonstrujących, "kotły". Tylko KSP nie przekazała danych

Trasa przejazdu obejmuje następujące lubelskie ulice: start honorowy z placu Zamkowego, przejazd w lewo pod prąd w al. Tysiąclecia, al. Solidarności, skręt w lewo w ul. Dolną, ul. 3 Maja, ul. Kołłątaja, ul. Zesłańców Sybiru, skręt w lewo w ul. Okopową, skręt w prawo w ul. Narutowicza, skręt w lewo w al. Piłsudskiego, skręt w lewo w Al. Zygmuntowskie, skręt w prawo w ul. Lubelskiego Lipca 80, skręt w lewo w ul. Cukrowniczą, skręt w prawo w ul. Krochmalną, skręt w lewo pod prąd w ul. Diamentową, skręt w prawo w ul. Zemborzycką. Na wysokości tablicy "koniec obszaru zabudowanego" rozpocznie się "start ostry" ulicami: Zemborzycka, Osmolicka, granica miasta.

Tour de Pologne 2021. Jakie utrudnienia w ruchu czekają mieszkańców Chełma?

Utrudnienia w komunikacji wystąpią również w Chełmie. Od soboty (7 sierpnia) wyłączony z ruchu został kilometrowy odcinek finiszu trasy od ronda im. Jana Pawła II do końca ul. Lubelskiej przy PWSZ. W poniedziałek (9 sierpnia) kolarze powinni pojawić się w mieście w okolicach godz. 18:15. Kolarze wjadą do Chełma od ul. Zawadówka, a pierwszy etap rywalizacji w Tour de Pologne zakończą na pl. Łuczkowskiego.



Od godz. 17:30 do 19:30 zostanie całkowicie wyłączony ruch na: rondzie R. Dmowskiego, ul. Rejowieckiej, wiadukcie na alei Armii Krajowej, rondzie Jana Pawła II, ul. Lubelskiej - pl. Łuczkowskiego (początek pętli), ul. Hrubieszowskiej, rondzie H. Lewczuka ps. "Młot", al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Lwowską, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (drugi pas), rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich, ul. Żwirki i Wigury, rondzie przy Chełmskim Domu Kultury, ul. Stephensona, pl. Niepodległości (skręt w lewo w na 1 Pułku Szwoleżerów), al. 1 Pułku Szwoleżerów, ul. dr Jadwigi Młodowskiej (do skrzyżowania przy Cerkwi), ul. Mikołaja Kopernika, ul. Adama Mickiewicza, ul. Obłońskiej, ul. Zielnej, al. Armii Krajowej, rondzie im. Jana Pawła II, ul. Lubelskiej, pl. Łuczkowskiego.

Lubin. Prokuratura o szczegółach śledztwa. Wskazano możliwe zarzuty