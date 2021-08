Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, w piątek (6 sierpnia) ok. godz. 14 policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na warszawskim Bemowie doszło do pobicia dwumiesięcznego niemowlęcia. - Dziecko zostało zabrane do szpitala. Matka została zatrzymana. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przebiegu wydarzeń - informowała wówczas Małgorzata Wersocka z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Matka 2-miesięcznego dziecka odpowie za znęcanie się nad nim

Jak wynika z informacji dziennikarza RMF FM, kobiecie podejrzewanej o pobicie niemowlęcia w Warszawie prokuratura postawiła zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą.

Matka przyznała się do zarzucanego jej czynu, złożyła również wyjaśnienia. W związku ze sprawą została tymczasowo zatrzymana na trzy miesiące. Biegli zajmą się teraz sprawdzeniem, czy była poczytalna w momencie popełnienia czynu. Dziecko jest w dobrym stanie, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Warszawa. Pobicie dwumiesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło do szpitala

Pobicie dziecka. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

- Prokurator zwrócił się z oddzielnym wnioskiem do sądu rodzinnego, który orzekł już o ustanowieniu tymczasowej pieczy zastępczej nad dzieckiem, a także zarządził zbadanie warunków rodzinnych, w jakich dotychczas się znajdowało - informował prokurator Marek Skrzetuski, cytowany przez stołeczny "Super Express".

Nadal nie wiadomo, czy w mieszkaniu znajdowały się osoby trzecie. Nie wiemy również, czy w momencie zdarzenia matka dziecka była pod wpływem alkoholu.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.