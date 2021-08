Stacja TVN24 zaczęła nadawać dokładnie 20 lat temu. Z tej okazji gwiazdy składają jej życzenia. "Dużo wytrwałości i dużo najlepszych informacji", "Życzę wam, żebyście nie tracili wiary w to, co robicie", "Najlepsze życzenia!", "Stacjo TVN24, trwaj w nieskończoność!", "Dwadzieścia lat to nie przelewki", "Gratuluję wam z całego serca tej ciężkiej pracy" - to tylko niektóre z życzeń.

