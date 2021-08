Lubelskie. Zabił pieszego na drodze i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała 63-latka

Policja zatrzymała 63-letniego mężczyznę podejrzanego o to, że uderzył samochodem w pieszego idącego poboczem drogi, czym spowodował jego śmierć, i uciekł z miejsca zdarzenia. Gdy policjanci odnaleźli go i zatrzymali następnego dnia, mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

