Do zdarzenia doszło na promie należącym do firmy Stena Line Polska. Statek zbliżał się do portu w Gdyni, gdy obsługa otrzymała informację o jednym z pasażerów, który zachowywał się w sposób niebezpieczny.

Mężczyzna groził, że wysadzi prom, a w plecaku znajdują się ładunki wybuchowe. Został zatrzymany przez służby. Pasażerom promu nic się nie stało.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal RMF24.pl.

Wkrótce więcej informacji.