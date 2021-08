Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami oraz silnym deszczem dla kilku województw. Zobacz, czy w twoim regionie zapowiadane są intensywne opady oraz wyładowania atmosferyczne.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. IMGW wydaje ostrzeżenia

Synoptycy z instytutu ogłosili żółty alert przed burzami dla Mazowsza i południowej części Podlasia. Niebezpieczna pogoda ma nadciągnąć tam w nocy z niedzieli na poniedziałek, a samo ostrzeżenie obowiązuje od północy do poniedziałku do godziny 9.

IMGW wydało także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi opadami deszczu dla kilku województw w południowo-wschodniej Polsce. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu [miejscami] od 20 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW. Alert obowiązuje od północy do godziny 9. Wydano je dla województwa:

śląskiego;

małopolskiego;

podkarpackiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego.

W ciągu tygodnia czekają nas przelotne zachmurzenia, jednak według przewidywań synoptyków, większość dni będzie słoneczna. Deszcze i burze zapowiadane są na wtorek oraz środę - z pierwszych zapowiedzi wynika jednak, że ma padać głównie w centralnej Polsce. Na początku tygodnia temperatura w kraju będzie się wahać, a termometry wskażą od 19 do 26 stopni.

Pogoda na czwartek i piątek. Bez opadów deszczu

W czwartek i piątek odpoczniemy od deszczu. Według prognoz synoptyków w tych dniach w Polsce nie powinny pojawić się żadne opady ani burze. Termometry w czwartek wskażą od 21 stopni w Olsztynie do 25 stopni we Wrocławiu. W piątek będzie nieco cieplej - na zachodzie Polski od 25 do 26 stopni, z kolei na wschodzie od 22 do 24 stopni.

Kiedy znów w Polsce będą upały? Długoterminowa prognoza pogody

Pogoda na weekend. Możliwe gwałtowne burze

W sobotę i niedzielę deszcze oraz burze mogą pojawić się w centralnej i w południowej części kraju. W sobotę termometry w województwie lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim wskażą nawet 31 stopni. W pozostałych regionach będzie od 25 do 28 stopni. Z kolei w niedzielę termometry na północnych i południowych krańcach kraju wskażą 22 stopnie. W pozostałych miejscach będzie od 23 do 28 stopni.

