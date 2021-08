Gdańsk. Niebywały sukces lekarzy. Uratowali trzylatkę z głową oderwaną od kręgosłupa

Skomplikowana operacja, którą przeprowadzili lekarze, by uratować życie dziecka, zakończyła się sukcesem. Teraz dziewczynkę czeka długa rehabilitacja - podaje Onet.

Sukces lekarzy z Gdańska. Uratowali życie dziewczynce z głową oderwaną od kręgosłupa

W wyniku wypadku bardzo duże obrażenia odniosła trzyletnia Martynka, która została przewieziona do Centrum Urazowego dla Dzieci w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika gdzie, do czasu operacji była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej.

"Pasy dobrze trzymały, ale dziewczynka spała, główka była bezwładna. Nagłe uderzenie było tak silne, że wyrwało jej głowę w sensie funkcjonalnym. Skóra i mięśnie wytrzymały, ale więzadła i kości zostały rozerwane. W badaniach obrazowych wyraźnie było widać, że odległość między głową a pozostałą częścią ciała zwiększyła się o dwa cm. Między czaszką a kręgosłupem był jeden cm odstępu i między pierwszym a drugim kręgiem drugi centymetr" - opowiadał dr n. med. Wojciech Wasilewski, cytowany przez "Gazetę Wrocławską". Zwrócił również uwagę, że choć jest neurochirurgiem od ponad 30 lat, a pacjenci z urazami w tej okolicy zdarzali mu się nierzadko, to jeszcze "żadnemu z nich głowy nie urwało".

- Z relacji ratowników, którzy udzielali pierwszej pomocy ofiarom wypadku, wiedzieliśmy, że dziecko porusza rączkami i nóżkami, co dawało nadzieję, że rdzeń kręgowy nie został przerwany. Rzadko zdarza się, by po tak ciężkim urazie funkcje życiowe były zachowane. Było więc o co powalczyć - relacjonuje dr n. med. Wojciech Wasilewski.

Wspomina również, że trzeba było wszystko organizować od początku. - Potrzebne były implanty kręgosłupowe, śruby, haki, pręty specjalnie dedykowane dla dzieci. Skomplikowana operacja trwała sześć godzin. W trakcie operacji neurofizjolog dr Łukasz Dylewicz badał czynność układu nerwowego i pilnował, czy nic nie uszkadzamy. Początkowo była tylko śladowa odpowiedź z ręki prawej. Kiedy kręgosłup szyjny był już odpowiednio poustawiany i przygotowany do założenia stabilizacji, poprawa funkcji pozostałych kończyn była już wyraźna. Z ulgą odetchnęliśmy jednak dopiero wtedy, gdy po wybudzeniu okazało się, że nasza mała pacjentka rusza zarówno rączkami i nóżkami - powiedział.

Do śmiertelnego wypadku, w którym ucierpiała Martynka, doszło 6 lipca 2021 r. w Redzikowie pod Słupskiem. Bartłomiej Kijewski z córeczką i swoim ojcem jechali do dziadków dziewczynki. W pewnej chwili 57-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, zjechał z ulicy i uderzył w drzewo. 32-letni mężczyzna zginął na miejscu, a kierowca i dziecko z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala w Słupsku. Następnie dziecko przewieziono do Centrum Urazowego dla Dzieci w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. Zdaniem lekarzy trzylatkę udało się uratować, ponieważ w czasie podróży miała zapięte pasy bezpieczeństwa.

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu.