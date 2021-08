Zachodniopomorskie. Koziołkom splotły się poroża, interweniowała straż. "Były wyczerpane"

Do zdarzenia doszło w miejscowości Rymań w województwie zachodniopomorskim. To tam nastolatki znalazły wyczerpane zwierzęta. Koziołkom splotły się poroża, przez co nie mogły się wydostać. Na ratunek przybyli policjant i myśliwi.

3 fot. kolobrzeg.policja.gov.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl