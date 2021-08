Zobacz wideo Funkcjonariusze Archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo sprzed 25 lat

Otwocka policja wraca do sprawy zaginięcia Aneta Dymiszkiewicz z Pogorzeli (woj. mazowieckie) - pisze "Fakt". Według informacji dziennika, funkcjonariusze mają mieć nadzieję, że w rozwiązaniu sprawy pomogą im nowe metody badawcze.

Zaginięcie Anety Dymiszkiewicz. 24-latkq została zamordowana?

Kobieta zaginęła 29 października 1995 roku w nocy. Do domu w Pogorzeli, gdzie mieszkała wraz z mężem, przyjechała jej przyjaciółka Monika S. wraz z konkubentem i kolegami. Na oczach męża grupa miała wciągnąć kobietę do samochodu i odjechać - tak o wydarzeniach mówiła przed laty matka Anety. Sama Monika S. tłumaczyła się natomiast, że koleżankę odwiozła później do matki. Na tym, jak pisze "Fakt", śledztwo się zatrzymało.

Irena O., matka zaginionej, twierdziła natomiast, że jej córka została zamordowana. 24-letnia wówczas Aneta miała być bowiem świadkiem zgwałcenia koleżanki podczas imprezy. Z jej opinii wynika, że sprawcy mogli chcieć ją zastraszyć, ale - jak podawała Irena O. - "popili, to ją zamordowali". Ciała Anety jednak nigdy nie odnaleziono, a śledztwo umorzono rok później.

26 lat od zaginięcia Anety Dymiszkiewicz. Policja wznawia śledztwo i apeluje o kontakt

Temat powrócił, gdy Monika S., wraz z innymi osobami, została skazana na dożywocie za zabójstwo 19-letniego Tomka Jaworskiego. Współoskarżeni mieli wówczas wyjawić, że kobieta oraz jej konkubent stoi także za zabójstwem Dymiszkiewicz.

Nadkomisarz Andrzej Cygan z policji w Otwocku przekazał "Faktowi", że po 26 latach od zaginięcia kobiety zdecydowano się do sprawy wrócić. Policja apeluje więc do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat pobytu Anety Dymiszkiewicz lub miejsca pochowania jej zwłok, o kontakt.

Informacje na ten temat można przekazywać mailowo na adres: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl lub pod numerami telefonów: 47 72 41 236, 47 72 41 272, 47 72 41 271.

Aneta Dymiszkiewicz - rysopis