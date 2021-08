Gdzie jest burza? Radary pokazują pierwsze wyładowania. W nocy ulewy na południu kraju

O 9 rano radar burz pokazywał wyładowania w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz częściowo także w województwach pomorskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim i łódzkim. W pierwszej części dnia największe zachmurzenie zapowiadane jest w centralnej i północnej Polsce. Po południu w całym kraju powinno być więcej przejaśnień - jedynie w południowych regionach pojawi się więcej chmur a wraz z nimi także burza i ulewny deszcz.

Gdzie jest burza? Wyładowania prognozowane są dla północnej i południowej Polski

Ze wstępnych prognoz ostrzeżeń przygotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że alerty pierwszego stopnia mogą być wydane w niedzielę 8 sierpnia w dziewięciu województwach. Do poniedziałku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim i w części województwa kujawsko-pomorskiego przewidywane są burze z gradem. Mapy pokazują, że może tam padać do godziny 12, a później też wieczorem.

Wieczorem z kolei mogą zostać wydane alerty przed burzami z ulewnymi opadami deszczu dla województw świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, części województwa podkarpackiego oraz południowych powiatów województwa śląskiego. Zgodnie z mapami pogodowymi, pierwsze wyładowania w tym regionie zaczną się lokalnie koło godziny 19:00.

Najsilniejsze komórki burzowe mogą wytworzyć się w woj. małopolskim i lubelskim w poniedziałek około 2-3 w nocy. Miejscami opady będą bardzo intensywne i wyniosą do 15-20 mm. Miejscami spodziewany jest grad, który może mieć nawet do około 4-5 cm średnicy.

Na pogodę będzie miał wpływ porywisty wiatr, dochodzący do 50 km/h w większości kraju. W województwach łódzkim, mazowieckim i podlaskim może wiać już w porywach do 75 km/h, a nad morzem do 80 km/h. Silny wiatr sprawi, że deszczowy front będzie przemieszczał się szybko i w większości województw przyniesie tylko przelotny deszcz. Będzie on też obniżał odczuwalną temperaturę - zwłaszcza na północy i w centrum kraju.

"Dziś zaznaczy się niekorzystny wpływ pogody na nasz organizm, który osłabnie dopiero wieczorem. Ze względu na porywisty wiatr na przeważającym obszarze kraju, temperatura odczuwalna będzie nieco niższa od temperatury powietrza" - pisze na Twitterze IMGW.