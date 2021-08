Ostrzeżenia IMGW na weekend. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i silnymi ulewami

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują od sobotniego wieczora oraz w niedzielę 8 sierpnia.

Pogoda na sobotę 7 sierpnia. IMGW ostrzega przed silnymi ulewami

Alert przed intensywnymi opadami deszczu przewidziany jest w województwie kujawsko-pomorskim od godziny 1:00 w nocy z soboty na niedzielę do godziny 10:00 8 sierpnia. Prognozowane są miejscami silne opady deszczu od 15 do 35 mm. Dodatkowo synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia burz na 30 proc.

Niemal całe województwo wielkopolskie, a także województwo dolnośląskie objęte będą ostrzeżeniem przed silnym deszczem z burzami. Zagrożenie przewidziane jest między godziną 21-22 w sobotę do 8:30 w niedzielę. Wysokość opadów może wynieść od 20 do 30 mm, a miejscami nawet do 40 mm. Do tego mogą pojawić się burze oraz porywy wiatru dochodzące do 74 kilometrów na godzinę.

Od niedzieli od godziny 9:30 do poniedziałku 9 sierpnia do 9:30 w większości kraju obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem, a miejscami także silnych ulew. Wstępna prognoza ostrzeżeń IMGW dotyczy tym razem północnej, południowej i wschodniej części kraju, a dokładnie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Kiedy znów w Polsce będą upały? Długoterminowa prognoza pogody

Pogoda na weekend. Uwaga także na burze

W weekend 7-8 sierpnia temperatura wahać będzie się między 22 stopniami na północy kraju a 25 w centralnej i południowej Polsce. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwe są silniejsze wyładowania atmosferyczne.

W niedzielę "początkowo zanikające burze możliwe będą w rejonie Warmii. Po południu rozwój burz prawdopodobny będzie na północnym zachodzie (głównie rejon Pomorza) oraz na południowym wschodzie. Burze te miejscami mogą mieć silniejszy przebieg - mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 80-90 km/h, miejscami grad (na południowym wschodzie do około 3 cm) i silniejszy deszcz" - czytamy na profilu Burza-Alert-IMGW.

