Powrót do szkół - wielkie przygotowania. MEiN rozda sprzęt i środki ochrony, ale nie dla wszystkich

MEiN chce przekazać szkołom i innym placówkom oświatowym stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, termometry i środki ochrony osobistej. Czas na wypełnienie formularza resortu kończy się już niebawem.

REKLAMA

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

MEiN rozda sprzęt i środki ochrony. Dyrektorzy muszą wypełnić specjalny formularz

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje, że zamówienie dotyczyć będzie m.in. stacji do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury. "Stacje można umieścić przy wejściu do szkoły na stojaku lub bezpośrednio na ścianie. Będą one wyposażone w zapas płynu do dezynfekcji (30 litrów/stacja)" - czytamy w komunikacie resortu. Wypełniając formularz, dyrektor szkoły zobowiązany jest do określenia zapotrzebowania rodzaju stacji. Może wybrać z trzech różnych modeli - w zależności od wielkości szkoły i warunków lokalowych.

RPD apeluje do Czarnka. Chce, by w szkołach uczono o martyrologii dzieci

Jak informuje MEiN, wraz z zamówieniem na stacje, do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej. Będą to: maseczki jednorazowe, maseczki FFP2/FFP3, rękawiczki oraz pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500 ml.

Przydział środków ochrony dla szkół. Komu należą się sprzęt i środki do walki z COVID-19?

MEiN poinformowało, że przydział środków ochrony osobistej zostanie obliczony na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół. Sprzęt ten zostanie przekazany szkołom i placówkom oświatowym bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

"Zachęcamy dyrektorów, by niezwłocznie złożyli zamówienie - tak, aby dodatkowe środki ochrony mogły dotrzeć do szkół możliwie jak najszybciej" - czytamy w komunikacie.

MEiN przypomina, że formularz nie będzie dostępny dla: szkół policealnych, szkół w podmiotach leczniczych, szkół dla dorosłych oraz przedszkoli (do tych placówek trafią termometry i środki ochrony indywidualnej).

Kiedy jest rozpoczęcie roku 2021/2021? Kiedy wracamy do szkoły?

MEiN opublikowało wytyczne na nadchodzący rok szkolny. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Zawierają zalecenia ogólne i szczegółowe. W trosce o bezpieczeństwo rekomenduje się m.in. szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.