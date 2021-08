Kiedy znów w Polsce będą upały? Długoterminowa prognoza pogody

Pierwsze dni sierpnia upłynęły pod znakiem ochłodzenia, zachmurzenia i intensywnych opadów deszczu. Nad Polskę napłynął ośrodek niskiego ciśnienia, który spowodował, że wiele osób zatęskniło za upałami. Kiedy powróci letnia pogoda? Czy możemy liczyć na upały?

Pogoda długoterminowa. Krótkie ocieplenie, a później burze z deszczem

Synoptycy prognozują, że w ciągu najbliższego weekendu dojdzie do niewielkiego ocieplenia, które jednak nie przerodzi się w upał. Temperatura będzie oscylować w granicach 22-24 stopni. Wyjątkiem będzie południowo-wschodnia część kraju, gdzie w niedzielę można spodziewać się 28 stopni. Chmury pojawią się na całym obszarze Polski, ale chwilami wyjrzy zza nich słońce. W niedzielę na północy kraju pojawią się również burze i opady deszczu.

Na początku nowego tygodnia również nie dojdzie do powrotu letniej aury. Od poniedziałku do wtorku (9-10.08) temperatura nie powinna przekroczyć 24 stopni. Odczucie chłodu może być spotęgowane przez duże zachmurzenia. W środę (11.08) nad wschodnią i północną częścią kraju pojawią się burze i silne deszcze. Termometry pokażą od 20 do 22 stopni w północnej i centralnej Polsce oraz od 22 do 24 w południowej części kraju.

Pogoda długoterminowa. Upał może powrócić na dwa dni

Do pierwszego wyraźnego ocieplenia może dojść w czwartek (12.08). Obecne prognozy wskazują, że na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 26 stopni. Jeszcze cieplej ma być w ciągu następnych dwóch dni (13-14.08). W piątek i sobotę temperatura może sięgnąć 29, a nawet 30 stopni. W piątek wysoka temperatura powinna wystąpić tylko na zachodzie Polski, ale już w sobotę można liczyć na równomierny rozkład ciepła w całym kraju. Tydzień zakończy się kolejnym ochłodzeniem. W niedzielę (15.08) termometry nie pokażą więcej niż 25 stopni.

Prognoza temperatury modelu GFS wskazuje, że druga połowa sierpnia może rozpocząć się od spadku temperatury poniżej poziomu 20 stopni. Najchłodniej będzie w Polsce północno-zachodniej i centralnej, gdzie temperatura może spaść nawet do 16 stopni. W ciągu kilku kolejnych dni (17-20.08) w Polsce może dojść do dużych wahań temperatury. W niektórych regionach termometry będą pokazywać od 22 do 23 stopni, a w pozostałych od 14 do 18 stopni.



Każda długoterminowa prognoza pogody jest obarczona dużym marginesem błędu. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, ale również różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych i równań matematycznych.

Zmiany klimatu potęgują ekstremalne ulewy i susze

Ekstrema pogodowe - z jednej strony gwałtowne ulewy, z drugiej fale upałów - są wśród przewidywanych przez naukowców skutków zmian klimatu. O ile roczna suma opadów może się nie zmieniać, to inny będzie ich rozkład: wzrasta liczba opadów krótkotrwałych, o silnym natężeniu, powodujących podtopienia, a w dłuższych odstępach między nimi możliwe są susze. Ponadto gwałtowne opady nie przeciwdziałają wysychaniu tak dobrze, bo woda szybko spływa do cieków wodnych.

W przygotowanym przez warszawski ratusz dokumencie dot. adaptacji do zmian klimatu czytamy, że w latach 1981-2013 "wzrosła liczba dni z opadem intensywnym oraz odnotowywano coraz wyższe jednostkowe wartości opadów". Przykładem była ulewa w stolicy w czerwcu 2020 roku, gdy w kilka godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi średnia miesięczna suma opadów. Do tego brak retencji wody i miejska betonoza potęgują skutki takich ulew i przyczyniają się do zalewania ulic i budynków. Inny przykład to województwo łódzkie, które jest zagrożone silnym pustynnieniem oraz równolegle powodziami w dolinach największych rzek regionu.

