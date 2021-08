Będzin. Policja szuka mężczyzny, który napastował seksualnie kobietę na ulicy

Do zdarzenia doszło w Będzinie (woj. śląskie) przy ul. św. Brata Alberta. To tam mężczyzna, którego szuka policja, dopuścił się napastowania seksualnego. Mężczyzna "przemocą doprowadził idącą chodnikiem kobietę do poddania się innej czynności seksualnej" - piszą funkcjonariusze. Policja nie podaje, kiedy doszło do napaści; portret pamięciowy mężczyzny i prośba o pomoc w jego znalezieniu została opublikowana w czwartek.

Będzin. Policjanci publikują zdjęcia mężczyzny, który napastował kobietę

Kamera z monitoringu umieszczonego przy ulicy zarejestrowała wizerunek poszukiwanego mężczyzny, a policjanci udostępnili zarówno jego zdjęcie, na którym jednak widać go z daleka, jak i portret pamięciowy jego twarzy. Policjanci mają nadzieję, że uda się szybko go odnaleźć.

Sprawą zajmują się policjanci z wydziału kryminalnego w Będzinie. "Szybkie zatrzymanie mężczyzny może zapobiec kolejnym tego typu zdarzeniom" - napisano na stronie internetowej komendy. Funkcjonariusze liczą na pomoc obywateli.

Będzin. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Policja prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Będzinie pod numerem tel. 47 85 362 00 lub tel. 47 85 363 87 i 887 220 865 (policjant prowadzący postępowanie - podkom. Mariusz Rybak). Można również skontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997.

Na stronie internetowej komendy czytamy, że informacje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej dyzurny@bedzin.ka.policja.gov.pl lub anonimowo przez formularz "powiadom nas", który jest umieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.