- Dzisiaj Kornel Morawiecki wstydziłby się za to, jak jego syn się zachowuje. Kornel Morawiecki to twórca Solidarności Walczącej, a dziś walczący na ulicy ludzie są gnojeni, dyskryminowani i pomijani. Nasze problemy są po prostu niezauważane - powiedział podczas protestu Michał Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak: Ja mam jasny przekaz - Mateusz, idziemy po ciebie

W czwartek rolnicy z Agrounii już drugi dzień z rzędu protestowali w województwie łódzkim w Rękoraju. Rolnicy przenieśli się z drogi krajowej nr 12 na rondo, przy którym krzyżują się drogi krajowe nr 12 i 91 oraz droga ekspresowa S8. Zebrani oczekiwali na spotkanie z Mateuszem Morawieckim, jednak premier nie zjawił się, aby porozmawiać z protestującymi. - Jeżeli do godziny 12 nie będzie żadnej odpowiedzi, zapowiemy dalsze działania - powiedział Michał Kołodziejczak.

Premier nie pojawił się do końca protestu, więc lider Agrounii zapowiedział kontynuację blokad. - Myśli, że my się zmęczymy i nic nie będzie się działo. My zapowiadamy, w ciągu maksymalnie czterech tygodni - podejrzewam, że uda się to zrobić szybciej, ale musimy dać sobie trochę czasu - będą blokady w całym kraju. Już teraz staramy się w pełni legalnie zgłosić wjazd traktorów do Warszawy - przekazał Kołodziejczak. I zapewnił, że "Małopolska już od tygodnia przygotowuje się do tego, aby zablokować główne drogi dojazdowe do Krakowa". Lider Agrounii nazwał premiera "tchórzem" i dodał "ja mam jasny przekaz: Mateusz, idziemy po ciebie".

Kołodziejczak zwrócił się również do szefa Platformy Obywatelskiej. - Donald Tusk wzywa na debatę Jarosława Kaczyńskiego, a ja z tego miejsca wzywam Donalda Tuska do debaty o tym, jaka ma być Polska - powiedział. I dodał "rzucamy rękawicę Donaldowi Tuskowi. Może pogardzi jak Mateusz Morawiecki, a może usiądzie z nami do rozmowy".

Michał Kołodziejczak: Niech sobie minister wsadzi w d... i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze d...

W środę podczas pierwszego dnia protestu Kołodziejczak został zapytany przez dziennikarkę TVP o pomoc finansową, jaką Ministerstwo Rolnictwa przekaże rolnikom (chodzi o 200 mln zł). - Ten rolnik na tej sytuacji w ciągu kwartału traci milion złotych. W tym miejscu rolników jest kilkuset, te 200 mln niech sobie minister wsadzi w d... i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze d... - odpowiedział dziennikarce TVP. - Nie zgadzamy się na takiego błazna w ministerstwie rolnictwa - podkreślił lider Agrounii.