Inwazja kleszczy. Od początku roku potwierdzono 4373 przypadki boreliozy

NIZP - PIH informuje, że w porównaniu do poprzednich lat, w ostatnim czasie nastąpił wzrost zachorowań na boreliozę. W latach 90. ubiegłego wieku rocznie na to schorzenie chorowało kilkaset osób, a obecnie jest to nawet kilka tysięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Płyn odstraszający kleszcze, który zrobisz w domu. Dwa proste przepisy

Inwazja kleszczy i wzrost zachorowań na boreliozę w Polsce

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny poinformował, że od początku bieżącego roku do 15 lipca odnotowano 4373 przypadki boreliozy. Instytut wskazuje, że na pojawienie się większej liczby kleszczy ma wpływ ocieplenie się klimatu. "Utrzymuje się wysoki odsetek rozpoznań neuroinfekcji bez potwierdzenia etiologicznego, co skutkuje niedoszacowaniem rzeczywistej liczby zachorowań, a w konsekwencji zmniejszeniem czułości i swoistości nadzoru epidemiologicznego kleszczowego zapalenia mózgu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez NIZP-PZH.

W 2016 roku na boreliozę zachorowało 21 220 osób; rok później było ich jeszcze więcej - 21 516. Z kolei w 2020 roku potwierdzono 12 524 przypadki.

Granica polsko-białoruska. Największa w historii grupa uchodźców

Czym jest borelioza i jak ja leczyć?

Kleszcze przebywają głównie w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych, jednak można je spotkać także w parkach, ogródkach albo na obrzeżach miasta. Do zarażenia boreliozą dochodzi podczas ugryzienia przez kleszcza, kiedy następuje bezpośrednie wprowadzenie bakterii do krwi.

Jak rozpoznać, że zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza? "W miejscu ukłucia przez kleszcza pojawia się rumień wędrujący - zmiana o kształcie owalnym, która w miarę upływu czasu powiększa się obwodowo. W typowych przypadkach zmiana przybiera kształt obrączkowaty, jednak czasami może mieć inną postać lub w ogóle nie występuje" - informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Rumieniowi mogą także towarzyszyć następujące objawy:

gorączka

zmęczenie,

bóle głowy,

uczucie rozbicia.

"Przy braku leczenia rumienia wędrującego może dojść do zakażenia rozsianego. Dochodzi wtedy do zajęcia układu kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego lub serca. Zmiany te wymagają badań dodatkowych, a niekiedy hospitalizacji" - informuje NIZP - PIH.

Pijana matka wiozła w aucie dwoje dzieci. Na przejściu potrąciła 13-latkę

W leczeniu boreliozy wykorzystuje się antybiotyki. "Ważne jest, by leczenie wprowadzać wcześniej, przed rozsianą fazą zakażenia. Prawidłowa antybiotykoterapia skutecznie leczy objawy kliniczne" - czytamy w ulotce udostępnionej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologi.