We wtorek 3 sierpnia około godziny 19 funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszej na pasach. Na miejsce zdarzenia, do którego doszło przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim w województwie łódzkim, od razu skierowano patrol policji.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe nagranie podpalacza punktu szczepień w Zamościu. Minister Zdrowia wyznaczył nagrodę

Pijana 38-latka jechała z dwiema córkami. Potrąciła 13-latkę

Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że do wypadku doprowadziła kierująca samochodem osobowym 38-latka. Kobieta jadąc ulicą Piłsudskiego, potrąciła 13-latkę, która przechodziła przez przejście dla pieszych.

Podpalenie stacji sanepidu w Zamościu. Policja opublikowała nowe nagranie

Policjanci zbadali trzeźwość 38-latki i okazało się, że kobieta ma w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu, co dało im podstawy do jej zatrzymania. Kobieta trafiła do aresztu, a jej dzieci przekazano pod opiekę ojcu.

38-latka poniesie karę. Policja: Skończyło się na drobnych obrażeniach

"Na szczęście skończyło się na drobnych obrażeniach i przebadana przez załogę pogotowia ratunkowego nastolatka, nie wymagała hospitalizacji" - podali policjanci. Poszkodowaną w zdarzeniu dziewczynką zajęła się jej matka.

Policjanci poinformowali również, że 38-latce już wcześniej odebrano prawo jazdy, ale to nie przeszkadzało jej jeździć autem. W momencie wypadku przewoziła w aucie dwie trzyletnie córki. Dziewczynki na szczęście nie odniosły żadnych obrażeń.

38-latka została ukarana 500 złotowym mandatem, a tuż po wytrzeźwieniu została doprowadzona przez policjantów do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Tam usłyszała zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu i niewywiązania się z obowiązku opieki nad dziećmi poprzez narażenie ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Teraz kobiecie grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Brzozów. 30-latek pobił pacjentów i pielęgniarki. Użył pręta od kroplówki

W 2020 roku policja odnotowała 2 871 wypadków na przejściach dla pieszych. W ich wyniku 2 794 osoby zostały ranne, a 213 poniosło śmierć.