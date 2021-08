Poznań. Zderzenie dwóch tramwajów. 31 osób rannych. Duże utrudnienia w ruchu

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 11:45 nieopodal ronda Starołęka w Poznaniu. Policja podaje, że w wyniku zderzenia dwóch tramwajów rannych zostało kilkadziesiąt osób. Sierż. sztab. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprecyzowała, że poszkodowanych jest 31 osób.

- Są to osoby ciężko i lekko ranne. Wszystkim udzielana jest pomoc. Wszyscy zostali zabrani do szpitali na terenie Poznania oraz powiatu poznańskiego - przekazała dziennikarzom Mróz. Rzeczniczka dodała, że zgodnie ze wstępnymi ustaleniami policji "motorniczy kierujący tramwajem linii nr 12 najechał na tył poprzedzającego go tramwaju linii nr 7".

Wśród rannych znalazł się motorniczy jednego z tramwajów, który został zakleszczony w kabinie pojazdu. Wyciągnęli go strażacy z użyciem specjalistycznego sprzętu. Poszkodowany motorniczy został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poznań. Utrudnienia w ruchu po zderzeniu tramwajów

- Ze względu na to, że jest to bardzo newralgiczne miejsce Poznania, ruch jest tutaj bardzo duży, poza tym zbliżają się godziny szczytu - dlatego też staramy się usprawnić ruch w tym miejscu, aby jak najszybciej można było przejechać - zapewniła policjantka.

Mróz zapowiedziała, że policjanci będą przeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia i ustalać okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

Zderzenie tramwajów w Poznaniu. MPK wprowadziło objazdy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu poinformowało o zmianach w ruchu tramwajów po czwartkowym wypadku. Rondo Starołęka zostało wyłączone z ruchu tramwajowego, natomiast dla niektórych linii tramwajowych wyznaczono objazdy:

1 i 7 w obu kierunkach kursuje przez 28 Czerwca - Górną Wildę - Strzelecką - Most Rocha,

11 została skrócona do skrzyżowania Głogowska / Hetmańska

12 została skrócona do pętli Dębiec

17 skrócona do Unii Lubelskiej

Linie 9 i 13 do Unii Lubelskiej dojeżdżają przez Górny Taras Rataj

Uruchomiono autobus za tramwaj na trasie Kórnicka/Jana Pawła II - Rondo Rataje - Rondo Starołęka - 28 Czerwca / Hetmańska

