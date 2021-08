W czwartek z pewnością nie możemy spodziewać się upalnej pogody, jaka jeszcze do niedawna nam towarzyszyła. Najwyższa temperatura tego dnia będzie na północy kraju, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Najchłodniej z kolei na południu - tam maksymalnie 18 stopni w Katowicach, 19 st. C w Krakowie, a w Rzeszowie 22 st. C.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmiany klimatu ogląda na własne oczy. "Lodowce się wycofują, kurczą się ich jęzory, tracą na czołach 3-4 metry rocznie" [KLIMAT Z BLISKA]

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i burzami

"W dzień zachmurzenie duże, na północy początkowo małe. Opady deszczu na południu i w centrum silne. Burze z gradem zwłaszcza na południowym wschodzie i tu sumy opadów do 40 mm. Temperatura od 18 st. C na Śląsku do 24 st. C na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. W burzach porywy do 80 km/h" - zapowiadali rano synoptycy IMGW na Twitterze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek szereg ostrzeżeń meteorologicznych. Alerty pogodowe pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu będą obowiązywały w województwach:

łódzkim (powiaty: kutnowski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieluński, wieruszowski),

dolnośląskim (powiaty: oławski, strzeliński, ząbkowicki, kłodzki),

opolskim.

Pogoda na czwartek 5 sierpnia. Koniec z tropikalnymi upałami

W wymienionych regionach prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów miejscami wyniesie od 25 do 35 mm. IMGW ogłosił również alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Zostały one wydane dla województw:

mazowieckiego,

lubelskiego,

łódzkiego (oprócz powiatów, dla których wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia),

świętokrzyskiego,

śląskiego,

małopolskiego (powiaty: miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki, Kraków, krakowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański, limanowski).

Pogoda jak jesienią. Kilka dni intensywnych opadów i polarne powietrze

Synoptycy prognozują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów osiągnie od 40 do 60 mm, miejscami do 80 mm.

Na południu z kolei obowiązywać będą w czwartek ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Będą one obowiązywały w województwach:

małopolskim (powiaty: brzeski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki),

podkarpackim.

W tych regionach zjawiska atmosferyczne będą miały największe natężenie. Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Wysokość opadów miejscami osiągnie od 80 do 100 mm. Towarzyszyć im będą burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe opady gradu.

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe podtopienia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty do mieszkańców woj. śląskiego oraz części województwa małopolskiego. W związku z intensywnymi opadami deszczu mogą tam wystąpić nagłe wezbrania rzek i potoków. Możliwe również podtopienia.

RCB zaleca śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. Pamiętajmy, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych, by nie narażać się na niebezpieczeństwo.