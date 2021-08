Jak podaje portal polsatnews.pl, do wypadku doszło w miejscowości Brzesk w województwie małopolskim. Za kierownicą ciągnika z dwiema przyczepami, które były wypełnione obornikiem, siedział 16-latek, który miał uprawnienia do prowadzenia takiego ciągnika.

Wypadek ciągnika z obornikiem. Po ośmiolatka przyleciał helikopter LPR

Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn, kierowca stracił panowanie nad maszyną przy zjeździe ze skarpy. W wyniku wypadku 16-latkowi nic się nie stało, ale jego ośmioletni kuzyn, który był pasażerem, został przewieziony do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Miał uraz głowy, liczne otarcia i zadrapania - powiedziała Polsat News rzeczniczka prasowa LPR Justyna Sochacka. Stan ośmiolatka jest stabilny, ale czekają go jeszcze szczegółowe badania.

16-latek został przebadany alkomatem jeszcze na miejscu zdarzenia. Kierowca był trzeźwy, a ciągnik miał wszystkie badania techniczne. Nastolatek posiadał prawo jazdy w kategorii "T" - mógł je mieć jednak od maksymalnie kilku miesięcy, ponieważ dopiero po skończeniu 16 lat można uzyskać taki dokument.

- Wymogi są takie same jak dla osób, które zdają egzamin kat. B, czyli badania dla kierowców, testy i państwowy egzamin - wyjaśnił były policjant poznańskiej drogówki i członek Automobilklub Wielkopolski Maciej Bednik. Policja będzie próbowała ustalić przyczyny wypadku. Nieoficjalnie mówi się jednak, że do zdarzenia przyczynił się brak doświadczenia kierującego.

Co roku policja wydaje komunikaty w sprawie wypadków na roli, które są częste zwłaszcza w czasie żniw. W 2020 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 10 974 wypadki (był to spadek o 19,6 proc. w porównaniu do 2019 roku).

