Wakacje 2021. Brak miejsca na pokładzie samolotu - co zrobić w przypadku overbookingu?

Zobacz wideo Dlaczego samoloty się spóźniają? To nie zawsze wina pogody

Do overbookingu może dojść w sposób planowany lub przypadkowy. W ostatnim czasie linie lotnicze coraz częściej decydują się na wprowadzenie do sprzedaży większej liczby miejsc, niż jest ich dostępnych w rzeczywistości na pokładzie samolotu. Wszystko dlatego, że w związku z pandemią podróżni częściej niż dotąd na lot nie docierają. Co jednak zrobić w przypadku, gdy nie zostaniemy wpuszczeni na pokład, chociaż mamy bilet na taki rejs?

REKLAMA

Samolot z Poznania odleciał bez 30 pasażerów? Pilot miał krzyczeć "won"

Prawa pasażera samolotu. Co nam przysługuje w przypadku overbookingu?

Overbooking jest działaniem zgodnym z prawem. Za niewpuszczenie na pokład samolotu przysługuje jednak rekompensata. Jak można przeczytać na rządowej stronie konsument.gov.pl, pasażer w takim przypadku ma prawo do:

opieki, czyli posiłków i napojów "w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania", a także dwóch rozmów telefonicznych i dwóch wiadomości mailowych;

"w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania", a także dwóch rozmów telefonicznych i dwóch wiadomości mailowych; wyboru między zwrotem kosztu biletu a wyborem innego kursu ;

; w przypadku oczekiwania na lot zastępczy przez jedną lub więcej nocy - zakwaterowania w hotelu ;

; odszkodowania w kwocie od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.

Dodatkowo przewoźnik "powinien najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym". Wszyscy pasażerowie mogą sprawdzić swoje prawa na STRONIE.

Norwegia. Polak uruchomił alarm na lotnisku. Chciał zdążyć na samolot

Overbooking. Na jakiej podstawie odsiewani są "nadprogramowi" pasażerowie?

"Wyborcza" zapytała jedną z pracowniczek obsługi lotniska w Katowicach-Pyrzowicach o przypadki overbookingu. Ta przyznała, że to dość popularna i coraz częściej spotykana praktyka linii lotniczych. Wyjaśniła także, na kim ciąży większe ryzyko niewpuszczenia na pokład.

- Jakim kluczem wybierani są pasażerowie w razie ewentualnego losowania? Nie chcemy rozdzielać rodzin z dziećmi, nie zabierzemy też miejsca osobom starszym czy niepełnosprawnym, które w tej sytuacji mogłyby sobie nie poradzić. W razie przeładowania samolotu z pokładu są zwykle wypraszane osoby młodsze będące z założenia lepiej przygotowane do takich nadzwyczajnych sytuacji - wyjaśniła.