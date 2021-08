Michał Kołodziejczak o pomocy rządu w TVP: Niech sobie minister tymi pieniędzmi wytrze d...

W środę 4 sierpnia w województwie łódzkim odbyl się protest rolników. W pewnym momencie lider Agrounii został zapytany przez dziennikarkę TVP o pomoc, jaką Ministerstwo Rolnictwa ma udzielić rolnikom posiadającym trzodę chlewną w związku z ASF. Michał Kołodziejczak bez skrupułów ocenił pomoc rządu oraz ministra Grzegorza Pudę.

Michał Kołodziejczak: Nie zgadzamy się na takiego błazna w ministerstwie rolnictwa

- Ten rolnik na tej sytuacji w ciągu kwartału traci milion złotych. W tym miejscu rolników jest kilkuset, te 200 mln niech sobie minister wsadzi w d... i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze d... - odpowiedział dziennikarce TVP Michał Kołodziejczyk, zapytany o pomoc resortu dla rolników. - Nie zgadzamy się na takiego błazna w ministerstwie rolnictwa - podkreślił lider Agrounii.

Kołodziejczak nie tylko skrytykował działania ministerstwa i jego szefa, ale także Telewizję Polską. - Telewizja publiczna zakłamuje, prawdę mówiąc, o 200 mln. To jest kilka gospodarstw rolnych, niech pani sobie zda sprawę, co to znaczy, bo 2 mld na telewizję to można dać. Cóż to jest w porównaniu do 200 mln na rolnictwo? - zapytał dziennikarkę.

- Ile razy mają brać lewe zwolnienia pracownice Biedronki, bo premier obiecał, ze nie będą pracowali w niedzielę, ile pani pracuje w tygodniu, też 200 godzin czy tak jak pracownicy medyczni, którzy wykręcają po 450 godzin? - zapytał pracowniczkę Telewizji Polskiej. I dodał:

Życzę pani dobrej pracy i o panią też będziemy walczyć, ale nigdy się nie zgodzimy na obłudę telewizji publicznej, bo przez to, że wy zakłamujecie rzeczywistość, ci ludzie muszą tutaj stać

- powiedział. - Nie zejdziemy z tej drogi, dopóki wasza telewizja nie będzie normalna - dodał Michał Kołodziejczak.

Protest rolników z Agrounii rozpoczął się w środę o godz. 8:30 na drodze nr 12 w Rękoraju w powiecie piotrkowskim (województwo łódzkie). Blokujący drogę chcą spotkać się premierem Mateuszem Morawieckim i porozmawiać z nim na temat problemów hodowców świń. - Nie zejdziemy z drogi, dopóki nie spotkamy się z panem premierem - powiedział Michał Kołodziejczak. Rolnicy będą strajkować dwa dni.

200 mln złotych pomocy od Ministerstwa Rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda rozpoczyna właśnie realizację programu wsparcia dla rolników posiadających gospodarstwa i utrzymujących trzodę chlewną. Jest to pierwszy program dla hodowców świń związany z ASF (Afrykańskim pomorem świń). "Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ministerstwo rolnictwa.

Pomoc dla rolników obejmuje:

bioasekurację gospodarstw,

eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,

osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,

odbudowę pogłowia świń,

wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

Na pomoc rolnikom resort przeznaczy 200 mln zł.

"Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 proc." - czytamy w informacji opublikowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii.