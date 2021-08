"O upałach na najbliższe dni możemy zapomnieć. Jak już możemy odczuć, do Polski napływa dość chłodne polarne morskie powietrze i tak będzie przez kolejne dni" - informują synoptycy z IMGW.

Deszcze nawiedzą Polskę, a temperatura spadnie do 20 stopni

Instytut opublikował we wtorek na Facebooku mapy z podziałem na okresy 12-godzinne, na których znajdują się informacje dotyczące opadów: minimalnych, średnich lub ekstremalnych. Według tych danych najintensywniejsze opady deszczu prognozowane są w środę wieczorem w województwie podlaskim oraz w czwartek po południu w województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

"W środę, czwartek i w piątek na ogół będzie pochmurno i deszczowo, a to za sprawą wilgotnych i deszczowych frontów atmosferycznych, które z południowego zachodu Europy będą przemieszczały się przez Polskę. Opady deszczu w czwartek i w piątek miejscami mogą być bardzo silne. Jak to bywa o tej porze roku, oprócz opadów deszczu wystąpią również burze" - czytamy w komunikację opublikowanym przez instytut. Temperatura w najbliższych dniach będzie oscylować w granicy od 20 do 25 stopni.

Synoptycy prognozują, że na przejaśnienia będziemy musli poczekać do soboty. Jednak słoneczna pogoda nie zostanie z nami na długo, już w niedzielę na niebie ponownie pojawią się chmury i spadnie deszcz.

IMGW ostrzega przed burzami i gradem. Alert dotyczy wschodniej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem dla województwa:

warmińsko- mazurskiego (z wyłączeniem północno-zachodniej części)

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego (południowe krańce).

Synoptycy ostrzegają, że w środę, 4 sierpnia w tych regionach mogą pojawić się burze, którym będzie towarzyszyć grad oraz opady deszczu. Może spaść od 15 mm do 25 mm, a wiatr powieje z prędkością do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 13 do 22.