Kryscina Cimanouska, która otrzymała polską wizę humanitarną, miała w środę przylecieć rejsem LOT z Tokio do Warszawy, jednak ze względów bezpieczeństwa wsiadła do samolotu lecącego do Wiednia. Jednocześnie informowano, że lekkoatletka cały czas pozostaje objęta opieką polskich dyplomatów i dotrze dziś do Warszawy w inny sposób. MSZ wyjaśnia szczegóły tej sprawy.

3 Fot. Kyodo News via AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl