Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie poinformowała w mediach społecznościowych, że do wypadku doszło przed godz. 5 na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wronieckiej w miejscowości Sieraków (woj. wielkopolskie).

Wielkopolska. Kierowca i pasażer trafili do szpitala

"Kierujący pojazdem marki Renault Koleos 30-letni mężczyzna (mieszkaniec powiatu szamotulskiego) jadąc ulicą Wroniecką, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w budynek mieszkalny znajdujący się na ulicy Poznańskiej" - przekazała KPP w Międzychodzie.

Podczas przeprowadzania policyjnych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierujący pojazdem oraz pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie. Ruch na miejscu zdarzenia odbywa się już prawidłowo.

Wypadek w Wielkopolsce. "Obudził nas ogromny huk"

Auto najpierw uderzyło w barierki oraz tablicę z oznaczeniem dróg, co zmniejszyło siłę uderzenia w budynek. Nikomu z mieszkańców domu nic się nie stało.

- Obudził nas ogromny huk, samochód wbił się do pokoju, na szczęście nikogo w nim nie było. Nad nim spała moja córka z wnukami. Pokój, do którego wjechał samochód, to pomieszczenie dzienne, w którym zwykle przebywamy - opowiadała mieszkanka budynku, w który wjechał 30-latek w rozmowie z portalem międzychód.naszemiasto.pl.

Część w domu, która została zniszczona, jest wyłączona z użytkowania. Budynek był ubezpieczony. Jak informował portal, to nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu. W 1994 roku w dom wjechała ciężarówka. Wielokrotnie w barierki uderzały również inne samochody.

Wyższe kary dla piratów drogowych

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 2 sierpnia informował, że rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, "w której zachowanie bandytów za kierownicą będzie karane bardziej surowo". Zwiększą się m.in. kwoty wystawianych mandatów. W zapisach znalazła się również konieczność zapłacenia renty dla dzieci lub rodziny osoby, którą pirat drogowy zabił swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. Przewiduje się także:

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu.

Większą ilość punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego - kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych.

Grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego wyniesie co najmniej 1,5 tys. zł.

"Wszystkie tego rodzaju działania mają służyć temu, żeby ruch drogowy był bezpieczniejszy. Na drodze nie mijamy tylko samochodów - mijamy ludzi, którzy są w tych samochodach" - pisał premier w mediach społecznościowych.