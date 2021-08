Wakacyjne oblężenie Morskiego Oka. Tłumy turystów na tatrzańskich szlakach

Ostatnio sieć obiegły zdjęcia wykonane przez panią Kasię Schwenk, na których zarejestrowała ona tłumy turystów nad Morskim Okiem oraz na szlakach polskich Tatr. Jedno z nich udostępnił serwis Tatromaniak na swoim Facebooku. Wpis prezentujący "zakorkowane" góry doczekał się ponad 1200 komentarzy. Jednych turystów tłum niepokoi, dla innych sytuacja ta jest zrozumiała i typowa dla letniego sezonu.

"Generalnie uważam, że góry są dla wszystkich, ale ten ruch, a raczej ten najazd turystyczny, wymyka się spod kontroli. Przyrodniczo to będzie zaraz potężny problem, z którym bez radykalnych działań ciężko będzie sobie poradzić" - zauważyła pani Anna, jedna z internautek komentujących wpis Tatromaniaka.

"Tłumy są fajne, ale na meczu piłkarskim, bo robią atmosferę, zaś w górach na odwrót - a przynajmniej jak dla mnie. Widząc już horrendalną kolejkę na dworcu do busów na Palenicę, wolałbym wsiąść do jakiegokolwiek innego busa w Tatry, byleby tylko nie do Morskiego Oka" - napisał pan Marek.

Niektórych turystów widok tłumów zupełnie nie dziwi. "Żadna sensacja. Szczyt sezonu. Pierwszy dzień dobrej pogody od weekendu. Normalna sytuacja" - stwierdził pan Marcin.

Turyści piszą, że tłoku można uniknąć. Trzeba tylko wstać wcześnie

Pojawiły się też głosy, że aby uniknąć oblężenia, w góry najlepiej wybrać się wczesnym rankiem. Internautka podpisana Jol zamieściła zdjęcie, na którym samotnie stoi nad Morskim Okiem. "6:00 wyjście z parkingu i nie ma tłumów" - napisała.

Zapewniła o tym również pani Bożena. "Kto rano wstaje, ma całe Morskie Oko dla siebie. Tak wygląda o godz. 7:00 rano" - napisała, dodając do komentarza zdjęcie, na którym, prócz niej samej, nad największym jeziorem Tatr nie ma nikogo więcej.

"Doszliśmy dziś z parkingu nad Morskie Oko przed świtem, może dwadzieścia osób zbierających się na trasę przy schronisku było. Zdążyliśmy przejść Szpiglas i zejść do Piątki, zanim spotkaliśmy kolejne dwadzieścia. Da się uniknąć tłumów" - przekazał z kolei pan Szymek.

Zakopane. Gigantyczna kolejka do busa nad Morskie Oko

We wtorek informowaliśmy o prawdopodobnie największej kolejce, jaka kiedykolwiek ustawiła się w Zakopanem do busów kursujących nad Morskie Oko. Sznur turystów rozciągał się na kilkaset metrów. Dlaczego chętnych do skorzystania z tego środka transportu było więcej niż zazwyczaj? Decyzją Tatrzańskiego Parku Narodowego od 2 sierpnia, by wjechać na parking na Łysej Polanie i Palenicy Białczańskiej, trzeba posiadać ważny e-bilet. Jak widać, rezerwacji przez internet należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem, bo miejsc brakuje już na dobę czy dwie przed planowanym postojem.

