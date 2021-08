Loteria szczepionkowa. Wyniki losowania miesięcznego i tygodniowego już są! Gdzie je sprawdzić?

Udział w tzw. loterii szczepionkowej mogą wziąć wyłącznie dorośli, w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19. Jak się zgłosić? Wystarczy do 30 września br. zarejestrować się na stronie pacjent.gov.pl za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień, pod numer 989.

REKLAMA

Zobacz wideo Ilu Polek i Polaków się zaszczepi? Rozmowa z Łukaszem Pawłowskim z OGB

Loteria szczepionkowa. Jakie nagrody przyznano 4 sierpnia?

W środę 4 sierpnia odbyło się kolejne tygodniowe losowanie w ramach loterii szczepionkowej. Tak jak co tydzień, wytypowano pięciu szczęśliwców, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych. Rozlosowanych zostało też 60 hulajnóg elektrycznych Segway Ninebot. Po raz pierwszy przyznano też nagrody w losowaniu miesięcznym: po 100 tys. złotych dla dwóch uczestników loterii, a dla kolejnej dwójki - Toyota Corolla Hybrid.

Lekarze mają zgłaszać rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci. Jest projekt

Oprócz tego szansę na wygraną zaszczepieni mają w losowaniach codziennych i w finałowym, które odbędzie się 6 października 2021 r. Każdego dnia loterii do wygrania jest 500 i 200 zł (kolejno dla co 2000 i co 500 osoby). W finale natomiast rozlosowany zostanie milion złotych (otrzyma go dwójka uczestników) oraz dwie Toyoty C-HR.

Lista wygranych - losowanie miesięczne

502-7**-*** KATARZYNA R. 100 000 zł;

661-1**-*** MAŁGORZATA H. 100 000 zł;

608-0**-*** MAŁGORZATA P. Toyota Corolla

693-8**-*** BOGDAN K. Toyota Corolla

Lista wygranych - losowanie tygodniowe

692-9**-*** JAN B. 50 000 zł;

505-5**-*** MAŁGORZATA B. 50 000 zł;

603-2**-*** JOLANTA S. 50 000 zł;

663-9**-*** LESZEK D. 50 000 zł;

600-5**-*** ELŻBIETA L. 50 000 zł.

W losowaniu tygodniowym do wygrania są także hulajnogi elektryczna. Pełna lista zwycięzców i osób, które trafiły na listę rezerwową znajduje się na stronie www.gov.pl.

Wrocław. Antyszczepionkowe hasła na murze kościoła i przystanku

Loteria szczepionkowa. Gdzie sprawdzić wyniki losowań?

Wyniki aktualnych oraz poprzednich losowań dostępne są na stronie loterii szczepionkowej. Na liście zamieszczone są imiona zwycięzców z inicjałem nazwiska i początkiem numeru telefonu. Obok widnieją informacje jaka nagroda została im przyznana oraz, czy nagroda dla danego uczestnika loterii jest już pewna, czy jednak znajduje się na liście rezerwowej.

Każdy ze zwycięzców informację o wygranej otrzymuje też SMS-em wysyłanym na numer podany w trakcie rejestracji. Jeśli laureat główny utraci prawo do swojej nagrody, osoba z rezerwy zostanie o tym powiadomiona w ciągu dwóch dni roboczych - również przez SMS.

We wrześniu rodzice mają złożyć deklaracje ws. szczepienia dzieci w szkole