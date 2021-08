Kolejny zwrot akcji. Kryscina Cimanouska jednak przyleci dziś do Warszawy

Białoruski polityk opozycyjny Paweł Łatuszka poinformował, że lekkoatletka Kryscina Cimanouska przyleci dziś do Warszawy. Wcześniej media podawały, że Białorusinka odleciała z Japonii do Wiednia. O przylocie białoruskiej sportsmenki do Warszawy Łatuszka poinformował na Twitterze.

