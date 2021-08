Lekarze mają zgłaszać do sanepidu rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci. Jest projekt ustawy

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma pomóc w walce z antyszczepionkowcami. Ustawa dotyczy obowiązkowych szczepień dzieci - lekarz będzie zgłaszał do sanepidu kto i dlaczego odmówił zaszczepienia swojego dziecka. Wojewoda będzie mógł nałożyć grzywnę bądź skierować sprawę do sądu.

