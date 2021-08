Pogoda. Gdzie pada deszcz? IMGW ostrzega przed burzami i burzami z gradem

W środę Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Na wschodzie oraz krańcach zachodnich zaznaczą się płytkie ośrodki niżowe. Do kraju napływać będzie powietrze polarne morskie, na południowym wschodzie - nieco cieplejsze, nad pozostałymi regionami - chłodniejsze - zapowiadali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami i burzami z gradem

"W dzień miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na ogół do 15 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura od 19 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 75 km/h" - czytamy na Twitterze IMGW.

Z prognozy pogody wynika, że w środę burze wystąpią na terenie niemal całego kraju. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 15 mm. Na wschodzie zjawiska będą silniejsze - tam opady osiągną do 30 mm. Lokalnie możliwe opady gradu.

Pogoda na dziś - środa 4 sierpnia. Pochmurno w niemal całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dla województwa warmińsko-mazurskiego. W tym regionie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm, lokalnie do 30 mm. Porywy wiatru osiągną do 65 kilometrów na godzinę.

Ponadto IMGW wydał alerty pogodowe przed burzami z gradem. Dotyczą one województw:

W wymienionych regionach wystąpią burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 15 do 25 mm. Wiatr powieje z prędkością do 70-75 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Warunki biometeorologiczne na terenie całego kraju będą obojętne lub zmienne w kierunku niekorzystnych w ciągu dnia. Na Pomorzu dominować będą warunki obojętne. Na pozostałym obszarze kraju na ogół obojętny wpływ pogody na organizm człowieka, wraz z przemieszczaniem się z południowego zachodu na północny wschód układu frontów atmosferycznych, przejściowo pogarszać się będzie do niekorzystnego - zapowiadał IMGW.

Pogoda. Deszczowa aura do końca tygodnia

Najbliższe dni zapowiadają się chłodno, pochmurno oraz deszczowo. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków ulewy mają potowarzyszyć nam co najmniej do końca tygodnia. W czwartek i piątek opady deszczu miejscami mogą być bardzo silne. Pierwsze przejaśnienia pojawią się w sobotę, jednak w niedzielę warunki pogodowe ponownie się pogorszą.

Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. Z kolei alerty pogodowe drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami prawdopodobnie zostaną wydane dla województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.