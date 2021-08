Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram przygotowań do roku szkolnego 2021/2022. Nowy semestr rozpocznie się od akcji promującej szczepienia.

REKLAMA

Kiedy jest rozpoczęcie roku 2021/2021? Kiedy wracamy do szkoły?

We wrześniu szczepienia w szkołach. Edukacja, deklaracja, iniekcja

Resort podkreśla, że szczepionka pomoże nam wrócić do normalności, a im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej uda się osiągnąć odporność populacyjną. Od czerwca rodzice mogą rejestrować na przyjęcie preparatu dzieci, które ukończyły 12 lat. Jak na razie uczniowie są szczepieni w punktach populacyjnych i powszechnych, od września będzie to możliwe także w placówkach szkolnych.

"W pierwszym tygodniu września będzie prowadzony w szkołach tydzień informacyjny o szczepieniach. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów" - czytamy na stronie ministerstwa

Na temat szczegółowych wytycznych opracowanych przez MEiN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym Inspektoratem Sanitarnym pisaliśmy TUTAJ. Resort przedstawił między innymi, jak od września będzie wyglądała organizacja zajęć czy obowiązujące w placówkach restrykcje.

Szczepienia sposobem na uniknięcie nauki zdalnej. Co na to naukowcy PAN?

MEiN szacuje, że zaszczepiło się 70 proc. nauczycieli. Co z pozostałymi?

Jak dotąd obie dawki preparatu przyjęło 474 312 pracowników oświaty i 67 410 pracowników uczelni. Resort szacuje, że w sumie zaszczepionych jest około 70 proc. nauczycieli. Co prawda członkowie Rady medycznej są zdania, że dla niektórych grup zawodowych, w tym właśnie dla nauczycieli, powinien zostać wprowadzony obowiązek szczepień, jednak minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyraził w tej kwestii swój sprzeciw, mówiąc, że jest "przeciwnikiem segregacji".

Na określenie to zareagował jednak prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. - Jeżeli do szpitala trafia pacjent, który może być nosicielem choroby zakaźnej, mamy obowiązek go izolować, żeby nie narażać innych. Czy to segregacja? A może segregacją jest to, że do chorych na COVID-19 podchodzimy w kombinezonie, rękawiczkach, przyłbicy? - pytał.

Jak na razie resort jedynie zachęca do szczepień, podkreślając, że to "gwarancja powrotu do normalności i zatrzymania czwartej fali pandemii".