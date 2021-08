Trzy młode osoby dokonały w Pleszewie samosądu. Zarzut: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, informację o zabójstwie policjanci z Pleszewa otrzymali w niedzielę ok. godz. 21. - Do zdarzenia doszło na terenie ogrodów działkowych przy ul. Wierzbowej w Pleszewie (woj. wielkopolskie). Ofiara to 43-letni mieszkaniec gminy Pleszew - informowała w rozmowie z poznańską redakcją "Gazety Wyborczej" st. asp. Monika Kołaska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Śledczy przekazali, że zamordowany miał wcześniej pobić konkubinę.

Pleszew. Najmłodszy z oskarżanych o zabójstwo ma zaledwie 17 lat

Reporter RMF FM Mateusz Chłystun poinformował we wtorek, że według informacji udzielonych mu przez śledczych, troje oskarżonych miało działać z wyjątkową brutalnością. Obrażenia na ciele zamordowanego mężczyzny wskazują, iż przed śmiercią został bardzo dotkliwie pobity, uderzano go kamieniem i zadawano ciosy nożem.

Troje podejrzanych zostało zatrzymanych przez policję. 17-latkowi, jego 21-letniemu koledze oraz 26-letniej kobiecie Prokuratura Rejonowa w Pleszewie postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszyscy troje są mieszkańcami Pleszewa.

Pleszew. Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Śledczy mówią o "samosądzie"

21-letniemu mężczyźnie i 26-letniej kobiecie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. 17-latkowi grozi 25 lat więzienia. Według nieoficjalnych ustaleń portalu pleszew.naszemiasto.pl, co najmniej jedna osoba z trojga podejrzanych, miała być pod wpływem narkotyków w dniu morderstwa. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez prokuraturę.

Zabójstwo w Pleszewie. Doszło do samosądu

Według dotychczasowych ustaleń śledczych zamordowany 43-letni mężczyzna tego samego dnia miał pobić swoją 40-letnią konkubinę, która trafiła do szpitala. Opuściła jednak placówkę na własne żądanie już po kilkunastu minutach.

- Po tym zdarzeniu do domku letniskowego, gdzie przebywał 43-latek, przyjechał 17-letni syn kobiety ze swoimi znajomymi. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę. Mężczyzna został pobity nie tylko pięściami i nogami, ale też przy użyciu kamienia i ostrego narzędzia - mówił Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.