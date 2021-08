Do pożaru przyczepy kempingowej doszło we wtorek w nocy przy ulicy Spokojnej we Władysławowie. Strażacy, którzy walczyli z ogniem, znaleźli na miejscu zwęglone zwłoki młodego mężczyzny. Na razie nie ustalono jego tożsamości.

