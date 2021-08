"2 sierpnia p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica przedstawił nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dr. inż. Andrzeja Koniecznego" - poinformowano w komunikacie poznańskiej RDLP.

Andrzej Konieczny wrócił do pracy w Lasach Państwowych

Konieczny był dyrektorem generalnym Lasów Państwowych do 9 kwietnia 2021 roku. Odwołanie Koniecznego nastąpiło kilka dni po opublikowaniu przez "Gazetę Wyborczą" tekstu o tym, jak były dyrektor generalny wykupił od Lasów Państwowych dom wart 188,4 tys. zł za ok. 9,5 tys. zł, czyli za pięć procent ceny początkowej. Skargę w tej sprawie do rządu i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wniósł były polityk PiS-u i były leśnik Grzegorz Zubowicz. Później sprawę opisał również portal onet.pl, który dowiedział się podczas rozmowy z Koniecznym, że zakupiony z 95-procentową bonifikatą dom był wielkim marzeniem jego syna. - Mój syn urodził się w tym domu i czuje z nim silny związek emocjonalny - powiedział onet.pl były dyrektor generalny Lasów Państwowych.

W oficjalnym komunikacie ministerstwo i środowiska nie poinformowało, jaka była przyczyna odwołania Koniecznego ze stanowiska.

Konieczny ukończył leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jak czytamy w komunikacie RDLP w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska

