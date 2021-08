Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa lubuskiego. Zagrzmieć może także w innych częściach Polski.

Pogoda na dziś - wtorek 3 sierpnia. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie

We wtorek najchłodniej będzie na północy kraju. W Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Zielonej Górze temperatura wyniesie 19 stopni. O stopień cieplej będzie w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Śląsku będzie po 21 stopni. W Łodzi zapowiadane są 22 stopnie. Najcieplej będzie na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu - termometry wskażą tam 23 stopnie. W nocy temperatura w Polsce wyniesie od 12 do 15 stopni.

We wtorek będzie pochmurnie i deszczowo, a miejscami zagrzmi

Dziś czekają nas zachmurzenia w całym kraju - tylko miejscami słońce chwilami przebije się przez chmury. Najwięcej przejaśnień prognozowanych jest w województwie podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.

Według prognoz synoptyków, we wtorek czekają nas także opady deszczu, które przewidywane są nad morzem, na Warmii i Mazurach oraz na południu Polski. Dodatkowo w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim mogą pojawić się burze. Wiatr będzie wiał z prędkością do 20 km/h. W województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim są prognozowane porywy wiatru do 40 km/h.

