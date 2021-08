Zobacz wideo Zmiany klimatu ogląda na własne oczy. "Lodowce się wycofują, kurczą się ich jęzory, tracą na czołach 3-4 metry rocznie" [KLIMAT Z BLISKA]

Mimo wcześniej zapowiadanych upałów, które miały trwać także podczas pierwszych dni sierpnia, do Polski dotarło ochłodzenie. Według synoptyków, przez najbliższe dni wysoka temperatura raczej nam nie grozi. Nadal możemy się jednak spodziewać wystąpienia gwałtownym zjawisk pogodowych.

Pogoda na pierwszy tydzień sierpnia. Będzie chłodniej

"Dostaliśmy się pod wpływ chłodniejszych mas powietrza i strefowej cyrkulacji powietrza. W rezultacie ochłodzenie w naszym regionie potrwać może dłużej" - możemy przeczytać na portalu fanipogody.pl. Według serwisu, przez najbliższe dni będą nam towarzyszyć "przyjemne, letnie wartości" na termometrach. "Kolejne dni to znów ochłodzenie poniżej 20 stopni Celsjusza, a powrotu upałów spodziewałbym się w okolicach połowy sierpnia. To oczywiście odległy termin w pogodzie, więc traktujmy to raczej jako trend, niż dokładną prognozę" - zastrzega autor.

W innym artykule na stronie mogliśmy przeczytać, że zgodnie z modelem CFS, sytuacja prawdopodobnie zmieni się w drugiej połowie sierpnia. Pod koniec miesiąca temperatura ma być "znacznie powyżej normy wieloletniej". Gorąco może być szczególnie na południu i w centrum Polski. W kraju cały czas możliwe będą silne burze.

Sierpień jednak chłodniejszy, ale burzowy. Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW

Mimo chłodu, który napłynie do Polski w pierwszej połowie sierpnia, nie możemy liczyć na ustąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował na kilka najbliższych dni ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym deszczem z gradem oraz burzami z gradem.

W poniedziałek niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić przede wszystkim w centralnej oraz południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują przez dobę od 2 sierpnia rano w województwie mazowieckim i lubelskim. Dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego wydano natomiast alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

We wtorek sytuacja będzie prawdopodobnie przedstawiać się łagodniej - IMGW zapowiedziało wystąpienie zagrożeń jedynie w województwie lubuskim - tam obowiązywać będzie prawdopodobnie alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

W środę niespokojnie może być przede wszystkim na południu kraju - w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim, a także częściowo świętokrzyskim zapowiadane są alerty pierwszego stopnia przed burzami. W piątek sytuacja będzie wyglądać podobnie, jednak do obszaru zagrożonego niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi dołączone zostało województwo lubelskie (tam możliwe burze z gradem), województwo podkarpackie otrzymało natomiast wyższy alert, drugiego stopnia, przed burzą.