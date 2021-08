Pogoda na pierwszy tydzień sierpnia. Odejdą tropikalne upały, a wrócą deszcze, burze i chłód

Do Polski nadeszło ochłodzenie, które związane jest z dostaniem się kraju pod wpływ strefowej cyrkulacji powietrza. Oznacza to, że na tropikalne temperatury nie możemy liczyć co najmniej przez pierwszy tydzień sierpnia. Zamiast wysokich temperatur na swoich termometrach, za oknem zobaczymy deszczową aurę i burze, a lokalnie może pojawić się również grad.

4 fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl