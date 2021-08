Sondaż: blisko 17 proc. badanych za polexitem. Co piąty nie ma zdania

Pracownia SW Research zapytała uczestników badania, "czy Polska powinna opuścić Unię Europejską". Jak podaje "Rzeczpospolita", 16,9 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. 62,6 proc. jest za pozostaniem Polski we wspólnocie, a 20,5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

REKLAMA

Sondaż został przeprowadzony na grupie 800 pełnoletnich użytkowników sieci w dniach 27-28 lipca. "Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" - czytamy na portalu Rp.pl.

Zobacz wideo Prof. Pisarska: Wyjście z UE dla nas oznacza wyjście z Zachodu (wypowiedź z listopada 2020 r.)

Mateusz Morawiecki: Nie ma ryzyka polexitu

Premier Mateusz Morawiecki podczas jednej z lipcowych wypowiedzi określił polexit mianem fantazji politycznej i zapewnił, że nie ma żadnego ryzyka wychodzenia Polski z Unii Europejskiej.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do pytania o relacje ze Wspólnotą po lipcowych orzeczeniach unijnego Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał zobowiązał Warszawę do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i orzekł również o niezgodności z prawem unijnym polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

TSUE o Izbie Dyscyplinarnej: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym

Premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu w Miedzianej Górze w Świętokrzyskiem ocenił, że mówienie o polexicie to strategia opozycji. - Nie ma tutaj takiego ani ryzyka [polexitu - red.], ani żadnych takich zamiarów, jest to swego rodzaju emocja polityczna, którą nasi oponenci próbują wzbudzić - powiedział.

Mateusz Morawiecki podkreślał, że najlepszą polityką wobec Unii Europejskiej jest eurorealizm. - Czyli taka polityka, która zakłada jednoznaczną obronę naszych interesów, negocjowanie środków w maksymalnie możliwym wymiarze, ale także obronę tych miejsc, co do których wraz z wejściem do UE nie godziliśmy się przecież, jak również nie godziły się inne kraj Unii, na przekazanie kompetencji do instytucji europejskich - mówił szef rządu.

'Polexit byłby geopolitycznym koszmarem'. Niemcy piszą o 'meksykańskim pacie'

Premier dodał, że Unia Europejska to stały dialog, kompromis i rozmowy na tematy regulacyjne, polityczne, finansowe, budżetowe i gospodarcze. - Te rozmowy oczywiście z Unią Europejską prowadzimy. Polska w Unii nie tylko ma się dobrze, ale będzie się miała dobrze - zapewniał Mateusz Morawiecki. Jak stwierdził, trudno sobie wyobrazić Unię Europejską bez Polski.