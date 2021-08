Politycy piszą o Powstaniu Warszawskim. "Świadectwo umiłowania wolności" [KOMENTARZE]

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17. Do nierównej walki z lepiej uzbrojonymi wojskami niemieckimi stanęło 50 tys. powstańców. Kapitulacja nastąpiła w nocy z 2 na 3 października 1944 r. W czasie powstania Niemcy zrównali z ziemią większą część Warszawy, a podczas walk zginęło od 150 do 200 tys. cywili i 16 tys. polskich żołnierzy.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. "Nie możemy zwątpić w wolność"

Oficjalne obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się kilka dni temu. W sobotę 31 lipca prezydent Polski Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z powstańcami przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, gdzie wmurowano kamień węgielny pod budowę Izby Pamięci. W niedzielę uroczystości rozpoczęły się o godz. 9 złożeniem kwiatów pod tablicą znajdującą się na fasadzie dawnej siedziby Konspiracyjnej Kwatery Okręgu Warszawskiego AK. Z okazji 77. rocznicy politycy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat powstania za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Niemiecki ambasador: Dziś flagi opuszczone są do połowy masztów

"Nie można wątpić w wolność. Nie można wątpić w godność. Uczcijmy pamięć o Bohaterkach i Bohaterach Powstania Warszawskiego, którzy w te wartości nie wątpili. Zatrzymajmy się dziś o 17 w Godzinę W" - napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Bohaterów Powstania Warszawskiego czcimy nie tylko w rocznicę godziny W. Pamiętamy o największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Wyzwolenie stolicy Polski - zanim wkroczą Sowieci - się nie powiodło, ale bój o wolność ukształtował kolejne pokolenia" - stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Nie możemy zwątpić w wolność. Jesteśmy to winni Powstańcom. Chwała Bohaterom!" - zaznaczył były premier Donald Tusk, który dołączył do swojego wpisu okolicznościowe nagranie.

"Heroizm pokolenia powstańczego, świadectwo umiłowania wolności są fundamentem naszej tożsamości jako wspólnoty. Niech ten dzień będzie okazją do oddania hołdu wszystkim, którzy 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie podjęli walkę o wolność. Cześć i chwała bohaterom!" - podkreślił minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Komentarze w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. "Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie"

"Kiedy połowa Europy zginała karki pod jarzmem niemieckiego okupanta, a druga połowa z okupantami współpracowała, Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie. 1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie i w całej Polsce, oddajemy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego" - podkreślił na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"77 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś oddajemy hołd bohaterom, którzy podjęli nierówną walkę o wolność i godność. Pamiętamy!" - stwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

"Niech pamięć Powstania Warszawskiego buduje postawy patriotyczne. Nie było w historii Europy równego bohaterstwa! Budujmy Polskę, bazując na Ich przykładzie" - napisał były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

"Wiedzieli, jakiego przeciwnika mają przed sobą. Wiedząc, w jak dramatycznej są sytuacji, walczyli z nazizmem i faszyzmem. Za wolność naszą i Waszą. Powstankom i powstańcom należy się im szacunek i pamięć. Cześć i chwała bohaterom i ofiarom!" - podkreślono na oficjalnym profilu partii Razem.

"Pamięć - to najważniejsze, oprócz dumy i szacunku, co musimy zagwarantować Bohaterom Powstania Warszawskiego. Od 2017 r. nowa podstawa programowa w szkołach, w której historia ma swoje godne miejsce. To dla Nich" - napisała była minister edukacji Anna Zalewska.

"77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego skłania do refleksji nad patriotyzmem, poświęceniem i wolą walki. Tym wartościom oddajemy tego dnia hołd. Cześć i chwała bohaterom" - napisał poseł PO Marcin Kierwiński.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Program obchodów