Polscy biskupi udadzą się do Watykanu. Przedstawią papieżowi raporty dotyczące ich diecezji

Polscy biskupi spotkają się w październiku z papieżem Franciszkiem, aby omówić problemy własnych diecezji. Do końca lipca mieli czas, aby przesłać do Watykanu relacje o stanie podległych im biskupstw. - Chodzi o to, aby mogła ona zostać przedstawiona Ojcu Świętemu, by mógł zapoznać się z ze stanem i problemami każdego Kościoła partykularnego. Część tych relacji już została przekazana nuncjaturze, część jest jeszcze na etapie kończenia tłumaczenia ich na język włoski - powiedział abp Stanisław Gądecki.

4 Fot. Alessandra Tarantino / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl