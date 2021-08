1 sierpnia - dlaczego wyją syreny alarmowe? Czemu ludzie zatrzymują się na ulicach?

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, dokładnie 77 lat temu o godzinie 17. Pierwsze walki, co prawda, trwały już od rana, jednak to właśnie ta godzina została uznana za symboliczny początek największego zrywu niepodległościowego Armii Krajowej i największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do dzisiaj moment wybuchu Powstania Warszawskiego określany jest mianem godziny "W".

Syreny alarmowe - dlaczego wyją 1 sierpnia, a mieszkańcy się zatrzymują?

Od lat 1 sierpnia dokładnie o godz. 17 w całej Warszawie, ale i w innych miastach, rozbrzmiewa dźwięk syren alarmowych. Mieszkańcy miasta na chwilę przerywają swoje obowiązki, by w ciszy przez minutę oddać hołd i szacunek, a także uczcić pamięć poległych oraz zamordowanych. W tym celu na ulicach zatrzymują się również samochody i pojazdy komunikacji miejskiej. Syreny zawyją nie tylko w Warszawie, ale na terenie całego Mazowsza oraz największych miast w Polsce, jak np. Kraków, Gdańsk czy Poznań.

"Zwracamy się do wszystkich warszawianek, warszawiaków i osób goszczących w naszym mieście, aby na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego" - apelował Urząd Miasta Stołecznego Warszawa w komunikacie o syrenach zamieszczonym m.in. na stronie ursynow.pl.

"Wspólnie oddajmy hołd poległym i żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uczcijmy pamięć wszystkich tych, którzy 77 lat temu znaleźli w sobie siłę i odwagę, aby walczyć o wolność Polski. Nie zapominajmy również o cywilnej ludności Warszawy, która z wielkim poświęceniem wspierała walczących Powstańców. Im wszystkim jesteśmy winni dozgonną wdzięczność i szacunek. Część Bohaterom Powstania!" - czytamy.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Wydarzenia 1944 roku na zawsze zapisały się w pamięci Polaków. 1 sierpnia powstańcy stanęli do walki z o wiele lepiej uzbrojonymi Niemcam. Walka miała trwać tylko kilka dni, jednak żołnierze podziemia wspierani przez mieszkańców zdołali bronić się przez 63 dni - do 2 października.

W niedzielę 1 sierpnia 2021 z okazji 77.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbywają się uroczyste obchody mające na celu upamiętnienie bohaterstwa powstańców. Plan obchodów znajdziesz w materiale:

