Katowice. Kierowca, który potrącił 19-latkę, zatrzymany. W niedzielę stanie przed prokuraturą

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 6 rano w rejonie ul. Mickiewicza i Stawowej. 31-letni kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił 19-latkę i odjechał na zajezdnię. Jak tłumaczył, nie zauważył tego, co się wydarzyło. Dziewczyna miała się znaleźć pod kołami autobusu w wyniku bójki, w której brało udział nawet kilkanaście osób - wynika z filmu, który w sobotę pojawił się w mediach społecznościowych. Kierowca, widząc tę sytuację, zatrzymał się, a chwilę później znów ruszył - to wtedy pod kołami znalazła się 19-latka i doszło do wypadku. Nagranie zostało zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Katowice: potrącenie 19-latki przez autobus. Po sieci krąży nagranie

- Obecnie trwają czynności procesowe, przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczane są monitoringi i filmy. Zatrzymany został przebadany na zawartość alkoholu, jest trzeźwy. Pobrano mu krew do badań laboratoryjnych, będziemy sprawdzać, czy nie był pod wpływem np. narkotyków - mówiła Gazeta.pl podkomisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Tragiczny wypadek w Katowicach. ZTM: Potępiamy takie sytuacje

"Jako organizator komunikacji miejskiej jesteśmy wstrząśnięci tym zdarzeniem i stanowczo potępiamy takie sytuacje. W zdarzeniu uczestniczył autobus linii 910, która jest obsługiwana przez PKM Katowice. Zażądaliśmy już od tego przewoźnika pilnych wyjaśnień" - skomentował w sobotnim oświadczeniu Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Kondolencje bliskim ofiary złożyli przedstawiciele Miasta Katowice. "Dziś rano doszło do tragicznego zdarzenia na ul. Mickiewicza. Autobus potrącił 19-letnią kobietę, która niestety zmarła. Sprawę prowadzi Prokuratura i Policja. Rodzinie i Bliskim zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia" - napisano na oficjalnym profilu facebookowym miasta.