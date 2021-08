IMGW. Najwyższy stopień ostrzeżeń i alert RCB. Burze, duży grad i nawałnicowe porywy wiatru

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Pogoda w niedzielę w części kraju może być deszczowa, burzowa i niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia dla dużej części Polski - od województwa dolnośląskiego, przez łódzkie i Mazowsze na południowy wschód.

IMGW ostrzega przed silnymi burzami. Najwyższy poziom ostrzeżeń

Na części tych terenów obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. To całe województwa podkarpackie i świętokrzyskie, w województwie małopolskim powiaty na wschód od Krakowa (nowotarski, limanowski, myślenicki, wielicki, proszowicki, dąbrowski, tarnowski z Tarnowem, brzeski, bocheński, nowosądecki i gorlicki), powiaty lipski i zwoleński w mazowieckim oraz większość powiatów lubelskiego - poza skrajnymi północnymi, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń. Ten poziom dotyczy też części Mazowsza, woj. małopolskiego i śląskiego. Dla niektórych powiatów dolnośląskiego i łódzkiego zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alert obowiązuje od godzin wczesnorannych na omawianych obszarach wysuniętych najbardziej na zachód, bliżej centrum i na wschodzie od południa do późnych godzin nocnych. IMGW podaje, że spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu do 30 mm, a lokalnie do 40 mm, nawałnicowe porywy wiatru do 100-120 km/h i bardzo duży grad.

Alerty RCB dla mieszkańców kilku województw

W związku z zagrożeniem, jakie może nieść w niedzielę pogoda, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało SMS-y z alertem o treści: "Uwaga! Dziś i w nocy (1/2.08) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad. Możliwe podtopienia. Zabezpiecz również rzeczy, które może porwać wiatr". RCB podaje, że burze mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie mogą być z nimi powiązane nawalne opady deszczu do 50 mm, lokalnie nawet do 80 mm oraz nawałnicowe porywy wiatru do 120 km/h.

SMSy z ostrzeżeniem rozsyłane są do mieszkańców województw: śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i mazowieckiego (powiaty: zwoleński, lipski, białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, łosicki, miński, ostrowski, otwocki, piaseczyński, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński).

Gdzie jest burza?

Tuż przed 9:00 meteorolodzy podali, że na razie burz na terenie Polski nie ma. Jednak "znad Czech i Słowacji zbliżają się do Polski dwie rozległe strefy wielkoskalowych opadów deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu".

