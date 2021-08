Złotów: 10-latek wpadł do studni o głębokości 7 metrów. Chłopca wyciągnęli strażacy

Do szpitala trafił 10-letni chłopiec, który w sobotę około południa wpadł do nieużywanej studni na terenie jednej z posesji w Złotowie. Do wypadku doszło w trakcie zabawy. Dziecko ma m.in. uraz nogi.

https://www.facebook.com/watch/?v=794990377865447&t=54, Zlotowskie.pl