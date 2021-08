IPN zdobył unikatowe zdjęcia z Powstania Warszawskiego. "Bardzo cenna kolekcja"

Unikatowe fotografie zostały wykonane przez Henryka Śmigacza, przedwojennego fotoreportera "Kuriera Warszawskiego". Portal dzieje.pl informuje, że kolekcja trafiła do Archiwum IPN za sprawą Aleksandry Szczygielskiej oraz Małgorzaty Szczygielskiej-Scott, córki oraz wnuczki Henryka Śmigacza.

IPN otrzymał nowe fotografie z Powstania Warszawskiego. Są w doskonałym stanie

W kolekcji znajdują się zdjęcia powstańców warszawskich ze zgrupowania "Grot" na barykadzie w okolicach ul. Chmielnej oraz fotografie ze szpitala polowego na ul. Złotej 22. Wszystkie zdjęcia są w doskonałym stanie. Nowa kolekcja może pomóc w dokładniejszym opisaniu powstańczych losów osób, które znajdują się na fotografiach. Zdjęcia z kolekcji Henryka Śmigacza można zobaczyć pod tym LINKIEM.

- To bardzo cenna kolekcja i zawiera materiały, które były dotychczas mało znane lub nawet nieznane. […] Niektóre z tych zdjęć były wprawdzie publikowane, ale dotychczas nie znano ich autora - podkreśliła Marzena Kruk, szefowa Archiwum IPN.

Instytut zachęca do przeczesania rodzinnych archiwów

Nowe zdjęcia trafiły do Instytutu Pamięci Narodowej dzięki Archiwum Pełnego Pamięci - inicjatywie IPN powstałej cztery lata temu. Instytut zachęca do wydobywania z domowych zbiorów dokumentów i przedmiotów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski w ubiegłym stuleciu. "Interesują nas takie dokumenty jak: akta urzędowe, fotografie, wspomnienia oraz prywatne listy, pamiętniki, dzienniki, filmy, kasety audio i wideo ukazujące losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990" - informuje Archiwum IPN.

Do archiwum trafił m.in. pasiak z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, który należał do Jeana Pugeta - mężczyzny, który trafił do obozu w 1944 r. Przekazany pasiak to zimowa odmiana więziennego ubioru, składa się ze spodni i kurtki w szaro-niebieskie pasy ze skrawkiem materiału z ręcznie napisanym numerem obozowym. Archiwum otrzymało również dokumenty dotyczące Aleksandra Kołodziejczyka, który trafił do Auschwitz w pierwszym masowym transporcie 14 czerwca 1940 r. Jego rodzina przekazała m.in. fotokopię fotografii z pierwszego transportu do Auschwitz z podpisami części uczestników transportu zebranymi po zakończeniu II wojny światowej.



"Historia to nie tylko wielkie wydarzenia, dotykające całe społeczeństwo, ale także losy każdej rodziny i każdego człowieka. Bez ich poznania obraz naszej przeszłości byłby niepełny. Wierzymy, że dokumenty, zarówno te zgromadzone w Państwa domach, jak i te czasem zapomniane, złożone w szufladach, piwnicach i na strychach, po przekazaniu do zasobu Archiwum IPN pozwolą nam wspólnie tworzyć zapis Pamięci Narodu" - zachęca IPN do przekazywania dokumentów.

